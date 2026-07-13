България спечели бронзов медал на Световното първенство по спортни танци за юноши до 16 години в дисциплината латиноамерикански танци. Зад отличието стоят години усилени тренировки, постоянство и сериозни лишения. За пътя към успеха, подкрепата на родителите и амбицията за световната титла разказаха в предаването „Социална мрежа“ треньорът Христо Христов и състезателите Мартина Кундаклиева и Кристиан Дончев.

Бронзовото отличие е вторият голям успех на младата българска двойка, но този път в още по-силна дисциплина. „Миналата година бяхме трети на световното първенство за 10 танца, а в латината станаха пети. Така че сега сме две стъпала напред, което е много хубаво и голяма гордост за цяла България“, заяви треньорът Христо Христов. Той подчерта, че когато преди четири години с колегите му събрали двойката, не са очаквали толкова бързо да стигне до световния елит. „Фокусирали сме се върху това да станат световни шампиони“, категоричен беше той.

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Цената на успеха обаче е висока. „Изискват се много лишения за спортните танци. Не можем да излизаме с приятели, когато си искаме, нямаме толкова свободно време като другите“, разказа Мартина Кундаклиева. Тя тренира сама в Пловдив по два-три часа всеки ден, а партньорът ѝ Кристиан Дончев се подготвя във Варна. През уикендите двамата се срещат в Бургас или Пловдив, където тренират по цял ден. „Когато имаме почивка, сядаме на дивана и почваме да учим“, допълни Кристиан.

И двамата състезатели подчертаха, че без подкрепата на семействата си успехите им не биха били възможни. Мартина започва да танцува едва на пет години, вдъхновена от родителите си, които също са били състезатели. Кристиан също е категоричен, че родителите му винаги са заставали зад решенията му.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова