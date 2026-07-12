Българската гимнастичка Стилияна Николова завоюва два медала във финалите на отделните уреди на Световната купа по художествена гимнастика в Милано.

Николова триумфира със златния медал във финала на лента, след като изнесе отлично съчетание и се качи на най-високото стъпало на почетната стълбичка.

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По-рано през деня тя спечели и сребърен медал във финала на бухалки.

Редактор: Ралица Атанасова