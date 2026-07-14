Единственият номиниран за член на възстановената Комисия за противодействие на корупцията - настоящият директор на Агенцията за държавна финансова инспекция Пламен Тодоров, ще бъде изслушан днес от ресорната парламентарна комисия. Кандидатурата му беше издигната от "Прогресивна България".

Стартира процедурата за избор на член на КПК, срокът за номинации е седем дни

Останалите парламентарни групи отказаха да номинират свои кандидати с аргумента, че изборът е предрешен от мнозинството.

Редактор: Никола Тунев