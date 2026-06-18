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Решението беше подкрепено от 184 народни представители
Парламентът даде старт на процедурата по избор на нов член на Комисията за противодействие на корупцията, след като прие правилата за номиниране, представяне и изслушване на кандидатите. Решението беше подкрепено от 184 народни представители, а 14 депутати от ДПС гласуваха „против“.
След дебат в пленарната зала депутатите удължиха срока за издигане на кандидатури от първоначално предвидените три на седем дни. Предложението беше направено от председателя на парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията Димитър Балев от „Прогресивна България“ и получи широка подкрепа в залата.
Започва изборът на членове на новата Комисия за противодействие на корупцията
Променен беше и срокът за подаване на становища и въпроси към кандидатите. По предложение на Велислав Величков от „Продължаваме Промяната“ той също беше увеличен от пет на седем дни, за да се осигури повече време за обществено обсъждане и оценка на кандидатурите.
Съгласно приетите правила кандидатите за член на антикорупционната комисия трябва да притежават магистърска степен по право, най-малко десет години юридически стаж и доказани нравствени качества. Изискване е също така възрастта им да позволява да изкарат пълния петгодишен мандат, преди да навършат 65 години.Редактор: Цветина Петкова
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