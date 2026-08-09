Една от най-големите и красиви нощни пеперуди в света се появи в Пловдив. Истинският гигант се излюпи в Природонаучния музей в града. Редкият вид обитава тропическите гори на Мадагаскар, а животът й трае една няколко дни.

Той се е излюпил в музея в началото на седмицата. Обитава единствено тропическите гори на остров Мадагаскар и е сред най-едрите и красиви нощни пеперуди в света.

Цветелина Петрова, която е уредник в зала “Тропика“ на Природонаучен музей- Пловдив, каза в ефира на "Събуди се", че става дума за пеперудата Луна, която се среща в Мадагаскар. Argema mittrei е нейното латинско име. Има излюпен мъжки представител на вида, който е с доста по-впечатляващи опашки, израстъци на задните крила.

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При женските размахът на крилете достига между 14 и 20 сантиметра, а характерните дълги опашки на задните крила могат да бъдат до 16 сантиметра. Яркожълтите крила с характерните кафяви очни петна превръщат насекомото в една от най-зрелищните пеперуди на планетата.

Кадър: NOVA



Другата най-ярка черта във външния вид на този вид са изключително дългите му опашки при мъжките индивиди, разказва Петрова. Не се храни в периода, в който е възрастно насекомо, т.е. пеперуда. Живее между 5 и 7 дни, максимално около седмица като пеперуда. Като през този период единствено се размножава. Мъжката намира женска. Размножават се, копулират. Женската снася максимално много яйца между 100 и 150, за да подсигурят своето поколение.



Посетителите могат да направят и интересна съпоставка, тъй като непосредствено до новоизлюпения молец е изложена препарирана африканска нощна лунна пеперуда, която е негов по-малък родственик.