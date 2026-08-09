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Редкият вид Луна обитава тропическите гори на Мадагаскар
Една от най-големите и красиви нощни пеперуди в света се появи в Пловдив. Истинският гигант се излюпи в Природонаучния музей в града. Редкият вид обитава тропическите гори на Мадагаскар, а животът й трае една няколко дни.
Той се е излюпил в музея в началото на седмицата. Обитава единствено тропическите гори на остров Мадагаскар и е сред най-едрите и красиви нощни пеперуди в света.
Цветелина Петрова, която е уредник в зала “Тропика“ на Природонаучен музей- Пловдив, каза в ефира на "Събуди се", че става дума за пеперудата Луна, която се среща в Мадагаскар. Argema mittrei е нейното латинско име. Има излюпен мъжки представител на вида, който е с доста по-впечатляващи опашки, израстъци на задните крила.
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При женските размахът на крилете достига между 14 и 20 сантиметра, а характерните дълги опашки на задните крила могат да бъдат до 16 сантиметра. Яркожълтите крила с характерните кафяви очни петна превръщат насекомото в една от най-зрелищните пеперуди на планетата.
Кадър: NOVA
Другата най-ярка черта във външния вид на този вид са изключително дългите му опашки при мъжките индивиди, разказва Петрова. Не се храни в периода, в който е възрастно насекомо, т.е. пеперуда. Живее между 5 и 7 дни, максимално около седмица като пеперуда. Като през този период единствено се размножава. Мъжката намира женска. Размножават се, копулират. Женската снася максимално много яйца между 100 и 150, за да подсигурят своето поколение.
Посетителите могат да направят и интересна съпоставка, тъй като непосредствено до новоизлюпения молец е изложена препарирана африканска нощна лунна пеперуда, която е негов по-малък родственик.
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"Генетично са много близки видове, но този вид живее в Африка, за разлика от пеперудата „Комета“. Този вид е по-дребен, има по-късички опашки, въпреки, че това също е мъжки индивид и малко по-различна окраска относно цветовете", разказa още Петрова.
Наскоро музеят получи и пратка от „Капитан Андреево“ със 150 рядко срещани какавиди, които бяха конфискувани при опит контрабандно да бъдат изнесени от Европа към Турция. Половината от пеперудите са успели да се излюпят.
"Видовете вътре бяха голяма част сходни с тези, които имаме ние. Имаше едно изключение също на нов вид, който досега не сме имали в залата", сподели още Петрова.
Наскоро в същата зала наведнъж се излюпиха и рекорден брой рядко срещани пеперуди от вида Атлас, чийто размер на крилете също е внушителен. Впечатляващата гледка беше за кратко, тъй като и техният живот продължава около седмица.
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