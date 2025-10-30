Снимка: iStock
Африканска лунна пеперуда е другият повод за гордост за Природонаучния музей
Рекорден брой рядко срещани пеперуди от вида „атлас“ се излюпиха в Природонаучния музей в Пловдив. Това са едни от най-големите пеперуди в света. Размерът на крилата им може да достигне до 30 сантиметра, което ги прави истинско чудо на природата и впечатляваща гледка за посетителите. Седем е броят на излюпилите се наведнъж в тропическата зала на музея пеперуди.
Уредникът Александър Василчев сподели, че подобно нещо досега не се е случвало.
Родината на този вид пеперуди е Филипините. Те са рядък изключително красив екземпляр, който впечатлява с четирите прозрачни петна в окраската си и с величието си. Размахът на крилата им достига 27 сантиметра, разказаха от музея.
Заради климатичните промени: Намаляват популациите на пеперуди в Гърция (ВИДЕО)
„Като женските обикновено са по-едри. Имат и много характерна форма на крилата си. Предните им крила са издължени и окраската върху тях наподобява змийска глава, която е част от защитната им окраска”, разказа уредникът в музея Цветелина Петрова.
Пеперудите атлас живеят кратко - около седмица. През това време се размножават и не се хранят.
„Те нямат развита храносмилателна система и за това продължителността на живота на един екземпляр е около 10 дни. Като мъжките обикновено живеят малко по-малко от женските”, разказва Василчев.
В музея се гордеят и с появата на още един красив вид - африканска лунна пеперуда, чийто живот също е много кратък.
„Тези пеперуди също имат доста големи размери и има много характерни израстъци на задните крила, които наподобяват опашки. С тези опашчици заблуждават прилепите, които са основните хищници, които се хранят с пеперудите. Много са красиви”, разказва още Петрова.
