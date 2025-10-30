Рекорден брой рядко срещани пеперуди от вида „атлас“ се излюпиха в Природонаучния музей в Пловдив. Това са едни от най-големите пеперуди в света. Размерът на крилата им може да достигне до 30 сантиметра, което ги прави истинско чудо на природата и впечатляваща гледка за посетителите. Седем е броят на излюпилите се наведнъж в тропическата зала на музея пеперуди.

Уредникът Александър Василчев сподели, че подобно нещо досега не се е случвало.



Родината на този вид пеперуди е Филипините. Те са рядък изключително красив екземпляр, който впечатлява с четирите прозрачни петна в окраската си и с величието си. Размахът на крилата им достига 27 сантиметра, разказаха от музея.