По време на посещението си в Дубай, Сами Сюлейман проведе среща с Амро – управител и представител на една от най-големите компании производители на арабски парфюми в Дубай. Освен възможностите за бъдещо партньорство, работа на едро и директен внос на оригинални арабски парфюми, по време на срещата бяха обсъдени и най-продаваните, най-търсените и най-високо оценявани арабски парфюми на пазара в Дубай.

Въз основа на информацията от производителя, актуалните тенденции на пазара и предпочитанията на клиентите в Близкия изток беше изготвена класация на едни от най-добрите арабски парфюми към момента. Именно тези аромати се отличават с най-голяма популярност, отлична трайност, силно присъствие и високо потребителско търсене както в Дубай, така и в много други държави по света.

След проведените разговори беше взето решение Bogati.bg Ltd да стане официален дистрибутор за България. Обсъдени бяха бъдещите доставки, разширяването на асортимента и възможността най-успешните и най-новите арабски парфюми да достигат до българските потребители възможно най-бързо след официалното им представяне в Дубай.

На снимката: Сами Сюлейман и Амро пред впечатляващата стена с над 2760 различни арабски парфюма. Именно по време на тази среща бяха обсъдени кои са най-добрите и най-предпочитаните арабски парфюми в Дубай, както и кои аромати заслужават място в класацията „Топ 10 най-добри арабски парфюми“.

През последните години арабските парфюми се превърнаха в огромен хит не само в България, но и по целия свят. Все повече хора започват да търсят аромати, които се усещат по-силно, издържат по-дълго и имат по-луксозно присъствие върху кожата. Именно това направи дубайските парфюми толкова популярни. Докато при много дизайнерски марки голяма част от цената идва основно от името и рекламите, арабските аромати впечатляват със силна концентрация, модерни композиции и много добра трайност.

Днес едни от най-коментираните парфюми в TikTok, Instagram и YouTube са именно дубайски аромати. Марки като Lattafa, Fragrance World, French Avenue, Armaf и Afnan промениха пазара, защото започнаха да предлагат усещане за нишов лукс на значително по-достъпни цени. Именно затова все повече хора започват да купуват арабски парфюми от Bogati.bg, които миришат скъпо и оставят силно впечатление.

1. Fragrance World Bois de Bois

Bois de Bois е един от най-елегантните арабски аромати в момента. Парфюмът комбинира дървесни нотки с мека ванилия и създава усещане за стилен и модерен нишов аромат. Подходящ е за хората, които искат по-изчистено и луксозно звучене.

2. Lattafa Khamrah

Lattafa Khamrah е без съмнение един от най-известните дубайски парфюми в света. Комбинацията от канела, ванилия, пралини и ориенталски подправки създава топъл, сладък и изключително запомнящ се аромат. Именно Khamrah се превърна в един от парфюмите, които направиха арабските аромати толкова популярни в Европа.

3. Lattafa Waha

Lattafa Waha е по-свежо и модерно предложение, което е подходящо за ежедневно носене и по-топло време. Ароматът е чист, приятен и много лесен за харесване.

4. French Avenue Atlantis

French Avenue Atlantis впечатлява със свеж и модерен стил. Това е аромат за хората, които предпочитат по-леки и универсални парфюми с модерно излъчване.

5. French Avenue Liquid Brun

Liquid Brun е един от най-коментираните дубайски аромати през 2026. Парфюмът комбинира топла ванилия, дървесни нотки и гурме усещане, което го кара да мирише като много по-скъп нишов аромат.

6. Lattafa Yara

Lattafa Yara се превърна в един от най-популярните дамски арабски парфюми. Комбинацията от кремообразна сладост, ванилия и плодови нотки прави аромата много приятен, мек и женствен.

7. Afnan 9PM

Afnan 9PM е един от най-харесваните мъжки дубайски аромати. Сладките ванилови нотки, ябълката и топлото вечерно звучене го правят аромат, който често събира комплименти.

8. Arabiyat Prestige Nyla Vani-Elle

Nyla Vani-Elle е аромат с елегантна ванилия и мек ориенталски характер. Парфюмът има много приятно и луксозно присъствие върху кожата.

9. Armaf Club de Nuit Intense Man

Club de Nuit Intense Man вече е истинска класика сред арабските парфюми. Известен е със силната си проекция, свежо-дървесния аромат и много добрата трайност.

10. Fragrance World Creme of Clouds

Creme of Clouds е един от най-популярните сладки гурме аромати. Кремообразната ванилия и десертното усещане правят парфюма много уютен и запомнящ се.

Една от основните причини тези аромати да станат толкова популярни е, че предлагат усещане за лукс без огромната цена на много дизайнерски марки. При голяма част от френските парфюми хората често плащат огромна надценка основно заради името и маркетинга, докато дубайските аромати впечатляват повече със самия аромат, трайността и силното присъствие.

Все повече хора започват да откриват света на арабските парфюми от ParfumiotDubai.bg, които се отличават с дълготрайност, силен шлейф и усещане за истински лукс още от първото впръскване.

Редактор: Ина Григорова