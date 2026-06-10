ООН изпраща специална мисия в Ливан за събиране на доказателства за предполагаеми нарушения на човешките права и международното хуманитарно право след избухването на войната между "Хизбула" и Израел.

„Постигнах съгласие с правителството на Ливан за провеждането на безпристрастна и независима оценителна мисия в страната“, каза върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк пред журналисти.

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Разследването ще обхване действията на всички страни в конфликта от 2 март насам, когато започнаха военните сблъсъци в Ливан. Мисията има за цел да документира евентуални злоупотреби и нарушения, извършени по време на продължаващия въоръжен конфликт.

Редактор: Дарина Методиева