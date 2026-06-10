Три са одобрените кандидатури за ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Те са на проф. дфзн Георги Райновски, проф. д-р Елиза Стефанова и проф. дпн Милен Замфиров.

До крайния срок за номинации - 8 юни, бяха издигнати четири кандидатури. След проверка до участие в процедурата са допуснати трима кандидати. Кандидатурата на проф. д-р Мадлен Данова от Факултета по класически и нови филологии, предложена от 74 членове на академичната общност, не бе сред одобрените от комисията за участие в избора.

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Кандидатурата на проф. дфзн Георги Райновски е издигната от Факултетния съвет на Физическия факултет, на проф. д-р Елиза Стефанова - от Общото събрание на Факултета по математика и информатика, а на проф. дпн Милен Замфиров - от Факултетния съвет на Факултета по науки за образованието и изкуствата.

Редът за организиране на срещи на кандидатите за ректор с академичната общност бе определен днес с жребий. Съгласно него кандидатите ще представят своите програми пред академичната общност от 17:30 часа в Аулата в Ректората на Университета на следните дати:

• 16 юни - проф. дпн Милен Замфиров

• 17 юни - проф. д-р Елиза Стефанова

• 22 юни - проф. дфзн Георги Райновски

На 7 юли предстои да бъде избран ректор за довършване на мандата 2023 - 2027 г.

Редактор: Ивета Костадинова