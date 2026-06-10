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Кампания е за запознаване с различните паралелки в училища в София и Пловдив веднага след изпитите в 7. клас
"Най-важно е да се наблюдават силните страни на ученика - какво му върви и какви таланти има. Грешно е честото изискване на родителите за избор на професия, която в момента е добре платена". Това каза в ефира на Обедния информационен блок по NOVA NEWS експертът по социално и икономическо развитие Васка Бакларова, която работи активно по инициативата „Парад на професиите”.
"Специалистите, които ще се пенсионират в следващите пет години, са много повече от учениците, които ще завършат средно образование", обясни тя.
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"Започваме кампания за запознаване на децата и родителите, веднага след изпитите в 7. клас, с различните паралелки в училища в София и Пловдив. Чрез инициативата „Парад на професиите” искаме да предоставим възможност на родителите директно да се срещнат с работодатели, за да видят кои са актуалните професии на пазара на труда. Ще има разговори и с преподаватели от различни училища", изтъкна Бакларова.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Никола Тунев
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