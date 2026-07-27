Издирват 12-годишно момиче от София, съобщиха от СДВР за NOVA. Детето се казва Мариам Тодорова и е с изцяло увреден слух. Излязло е от блока, в който живее, в кв. "Дианабад", без слуховия си апарат.

Момичето е русокосо, облечено с черна рокля до коляното, с тениска, черен клин и бежови маратонки, без връхна дреха, пише брата на детето във Facebook.

Мариам е родена с пълна глухота и е с кохлеарен имплант. Въпреки това обаче тя свири на пиано и изнася концерти. Пианото е част от рехабилитацията на детето, но се превръща в част от нейния живот. Мариам е носител на над 30 международни отличия и е представяла България на престижни музикални форуми по света. Тя участва и във форума за деца с кохлеарни импланти.

От полицията призовават гражданите, които разполагат с информация за издирваното дете, да подадат сигнал на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР.

Редактор: Цветина Петрова