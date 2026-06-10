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Западните държави искат прозрачност относно местонахождението на наличните количества обогатен уран
Управителният съвет на Международната агенция за атомна енергия одобри западна резолюция, която изисква от Иран „без забавяне“ да предостави информация за запасите си от уран и ядрените си съоръжения. Резолюцията беше внесена от Великобритания, Франция, Германия и Съединените щати на фона на нарастващото напрежение в Близкия изток.
Според документа е „съществено и спешно“ Техеран да предостави на МААЕ пълна информация за наличностите на ядрен материал и проектната документация на съоръженията. Решението идва, след като ирански ядрени обекти бяха засегнати от американски и израелски удари, а Иран на практика прекрати достъпа на инспекторите на МААЕ до своите ядрени съоръжения.
МААЕ опитва да договори ядрено споразумение между Иран и САЩ
Западните държави настояват за по-голяма прозрачност относно състоянието на иранската ядрена програма и местонахождението на наличните количества обогатен уран.
Отговорът на Иран
Иранският посланик във Виена Реза Наджафи определи новата резолюция на Международната агенция за атомна енергия като „контрапродуктивна“ и пречка пред преговорите между Техеран и Вашингтон. В коментар пред АФП Наджафи заяви, че документът е „политически мотивиран“ и „юридически несъстоятелен“.
Според него приемането на резолюцията няма да помогне за намаляване на напрежението, а напротив - ще усложни допълнително ситуацията.Редактор: Дарина Методиева
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