Управителният съвет на Международната агенция за атомна енергия одобри западна резолюция, която изисква от Иран „без забавяне“ да предостави информация за запасите си от уран и ядрените си съоръжения. Резолюцията беше внесена от Великобритания, Франция, Германия и Съединените щати на фона на нарастващото напрежение в Близкия изток.

Според документа е „съществено и спешно“ Техеран да предостави на МААЕ пълна информация за наличностите на ядрен материал и проектната документация на съоръженията. Решението идва, след като ирански ядрени обекти бяха засегнати от американски и израелски удари, а Иран на практика прекрати достъпа на инспекторите на МААЕ до своите ядрени съоръжения.

МААЕ опитва да договори ядрено споразумение между Иран и САЩ

Западните държави настояват за по-голяма прозрачност относно състоянието на иранската ядрена програма и местонахождението на наличните количества обогатен уран.

Отговорът на Иран

Иранският посланик във Виена Реза Наджафи определи новата резолюция на Международната агенция за атомна енергия като „контрапродуктивна“ и пречка пред преговорите между Техеран и Вашингтон. В коментар пред АФП Наджафи заяви, че документът е „политически мотивиран“ и „юридически несъстоятелен“.

Според него приемането на резолюцията няма да помогне за намаляване на напрежението, а напротив - ще усложни допълнително ситуацията.

Редактор: Дарина Методиева