Международната агенция за атомна енергия се надява на подновяване на преговорите между САЩ и Иран по ядрената програма и на намиране на дългосрочно решение. Това заяви генералният директор на агенцията Рафаел Гроси след разговори с руска делегация за Запорожката атомна електроцентрала, съобщи ТАСС.

„Работим в посока преговори. Мисля, че за всички е очевидно, че е необходимо дългосрочно решение. За да се стигне до него, трябва отново да седнем на масата за преговори. Това ще изисква техническа експертиза и подкрепа от страна на МААЕ. Надявам се, че ще успеем да го направим“, заяви Гроси пред медиите.

Директорът на МААЕ: Техеран няма план за ядрени оръжия

МААЕ проведе извънредно заседание на Съвета на управителите във Виена в началото на март, след като напрежението около иранската ядрена програма рязко се повиши. Срещата беше свикана след удари на САЩ и Израел по цели в Иран и на фона на опасения за сигурността на ядрените обекти в страната.

По време на заседанието генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси заяви, че агенцията не е открила признаци за радиационни последствия или сериозни щети по основните ирански ядрени съоръжения след атаките. Въпреки това той подчерта, че ситуацията остава несигурна и че контактът с иранските ядрени власти е ограничен.

Гроси призова международната общност да се върне към дипломатически решения. Според него единственият начин да се гарантира, че Иран няма да придобие ядрено оръжие, е възобновяването на преговорите и възстановяването на механизмите за контрол и наблюдение върху ядрената програма на страната.

МААЕ: Иран може да възобнови обогатяването на уран в рамките на месеци

По данни на МААЕ Иран продължава да разполага със значителни количества обогатен уран до 60% – ниво, което е близо до необходимото за производство на ядрено оръжие. Част от този материал вероятно се съхранява в подземен комплекс край Исфахан, а инспекторите на агенцията все още се опитват да установят точния му статус след последните военни действия.

Редактор: Цветина Петкова