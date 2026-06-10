Връчиха отличия на трима ученици, подали сигнал за водач, управляващ рисково автомобил по улиците на Бургас. Районната прокуратура в града награди младежите - брат и сестра и техен приятел, за навременната им реакция.

Те видели кола, движеща се в насрещното платно и подали сигнал на телефон 112. До идването на патрулния екип се наложило да последват водача, който слязъл от автомобила и продължил пеша. На място проверка с дрегер показала наличие на алкохол - 3,18 промила.

Шофьор избяга след гонка и катастрофа в Бургас, в колата му откриха нелегални мигранти

Шофьорът вече е осъден за нарушението по бързото производство.