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Водачът вече е осъден за нарушението по бързото производство
Връчиха отличия на трима ученици, подали сигнал за водач, управляващ рисково автомобил по улиците на Бургас. Районната прокуратура в града награди младежите - брат и сестра и техен приятел, за навременната им реакция.
Те видели кола, движеща се в насрещното платно и подали сигнал на телефон 112. До идването на патрулния екип се наложило да последват водача, който слязъл от автомобила и продължил пеша. На място проверка с дрегер показала наличие на алкохол - 3,18 промила.
Шофьор избяга след гонка и катастрофа в Бургас, в колата му откриха нелегални мигранти
Шофьорът вече е осъден за нарушението по бързото производство.
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