51-годишен моторист пострада при катастрофа с лек автомобил на кръстовището на ул. „Бигла“ и бул. „Черни връх“ в София в сряда. Мъжът е бил транспортиран в УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“.

Моторист е в тежко състояние след катастрофа в София

От лечебното заведение съобщиха, че пострадалият е с контузия на белия дроб, счупени ребра, травми в областта на лявата ключица и предмишницата, както и множество повърхностни наранявания. Състоянието му е стабилно, той е контактен и в съзнание.

Редактор: Цветина Петкова