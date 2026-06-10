България и Албания са готови да положат усилия за разширяване на двустранното си сътрудничество и партньорство. Това заявиха на срещата си в парламента председателят на Народното събрание Михаела Доцова и министърът за Европа и външните работи на Албания Ферит Ходжа. Гостът е на посещение в България за участие в срещата на външните министри на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ).

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова определи визитата на албанския външен министър като продължение на традиционното приятелство и добрите връзки между двете страни. Тя подчерта, че между България и Албания няма открити и спорни въпроси и се осъществява активен и ползотворен диалог.

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Михаела Доцова поздрави албанския външен министър Ферит Ходжа за напредъка на Албания в процеса на преговори за присъединяване към ЕС. "България е един приятел, който винаги ще ви подава ръка. Албания може да разчита на подкрепата на България да извърви възможно най-скоро евроинтеграционния си път при спазване на принципа на собствените заслуги", допълни председателят на парламента.

Председателят на Народното събрание отбеляза усилията на Албания за защита на правата на националните малцинства и официалното признаване на българското национално малцинство. "Отдаваме особено значение на намирането на подходящ начин за осигуряване на образование на майчин език за представителите на малцинството ни в Албания", добави тя.

Министърът за Европа и външните работи на Албания изрази благодарност за подкрепата, която България дава за разширяването на ЕС със страните от Западните Балкани и по-специално на Албания. "За Албания присъединяването към Евросъюза е изключително важен процес и държавна мисия, по която има пълен консенсус, такава е волята и желанието на албанските граждани. Българското малцинство е признато и регламентирано в Албания, то, както и албанците в България, са мост за връзка между нашите две приятелски страни", подчерта той.

България и Албания споделят общ ангажимент за по-нататъшно надграждане на секторното сътрудничество във всички сфери от взаимен интерес, като отдават приоритет на търговско-икономическите връзки, енергетиката, отбраната, туризма, културата, образованието, беше подчертано на срещата. "Убедена съм, че страните ни ще продължават активно да си взаимодействат за ускорената реализация на Коридор VІІІ - проект от ключово значение за просперитета, устойчивостта и сигурността не само на региона, но и на Европа като цяло", заяви Михаела Доцова.

"България отдава голямо значение на задълбочаването на парламентарния диалог, това е подход и начин да си взаимодействаме още по-успешно", подчерта председателят на Народното събрание. Тя изрази надежда, че това ще бъде постигнато след сформирането на група за приятелство с Албания в българския парламент, както и с обмен между различните парламентарни комисии в двете законодателни институции.

В срещата в Народното събрание участваха председателят на Комисията по външна политика Петър Витанов, председателят на Комисията по образованието и науката Димитър Здравков и народният представител и член на комисиите по външна политика и по отбрана Александър Узунов.

Редактор: Никола Тунев