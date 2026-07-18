Повече от една година и половина на съществуваща сграда ние не можем да вземем съответно строително разрешение за ремонт. Това коментира фермерът Георги Манзаров в предаването „Събуди се“ по NOVA по повод административните пречки, пред които е изправен.

В свищовското село Хаджидимитрово, където живеят около 300 жители, развива дейност малка бутикова птицеферма. Нейният собственик Георги Манзаров се грижи за близо 6000 кокошки и осигурява препитание за около 80 души в населеното място. Въпреки трудностите, той успява да затвори напълно производствения цикъл – от осигуряването на фураж за животните до финалната продажба на продукцията.

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Административните процедури обаче се оказват основна спирачка за разширяването на бизнеса. Вече 18 месеца Манзаров чака разрешение за преустройството на стар краварник в птицеферма. Подобно забавяне стопанинът е преживял и при подготовката на документи за соларен парк с мощност 120 киловата, предназначен да подпомага енергийно стопанството. „Три години чакахме, за да можем един соларен парк 120 киловата да извадим документи, за да стане подпомагащ“, обясни той.

Заради тромавите процедури и бюрокрацията фермерът е взел решение да не разчита на държавно или европейско подпомагане. „Всичко, което е направено тука, не съм ползвал и никакви програми. Преди години исках да правя нещо с програми – пълно разочарование, теглим кредити“, разказа птицевъдът.

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