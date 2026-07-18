Земетресение с магнитуд от 4,3 по скалата на Рихтер е регистрирано в събота по обяд край гръцкия остров Крит в южната част на Егейско море, съобщи телевизия "Скай".

Според гръцката Национална обсерватория в Атина трусът е станал в 12:04 ч. в събота, а епицентърът му е бил на 31 км северно от град Ираклион. Дълбочината на огнището се оценява на 5 км.

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Не се съобщава за пострадали хора и щети.

Редактор: Мария Барабашка