Земетресение с магнитуд 5,0 разтърси Югоизточна Турция в събота сутринта, без да причини жертви или сериозни материални щети, съобщиха от Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации на страната.

„Няма сигнали за негативни последици след труса с магнитуд 5,0, който беше регистриран в 6:20 ч. местно време (03:20 GMT) в района на Баталгази, окръг Малатия. Той беше усетен още в окръзите Елязъг, Адъяман, Тунджели и Шанлъурфа. Екипите ни продължават обследването на терен“, гласи съобщението на АФАД.

Земетресение с магнитуд 7,3 край бреговете на Мексико (ВИДЕО)

Територията на Турция е пресечена от няколко активни сеизмични разлома, които и в миналото са причинявали катастрофални земетресения в страната.

Редактор: Мария Барабашка