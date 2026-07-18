Общо 17 души са задържани след масово сбиване в Димитровград, при което един пострадал е приет в болница, а по-късно е освободен за домашно лечение, научи NOVA. Сблъсъкът е възникнал в квартал „Изток“ между две фамилии, като на мястото са се събрали около 250 човека.

До по-сериозни последствия не се е стигнало благодарение на бързата намеса на служителите на реда.

Трима с обвинения след масовото сбиване в Асеновград

Редактор: Мария Барабашка