Всяко лято равнините около едно малко селце в област Умбрия се превръщат в един от най-красивите и най-сниманите пейзажи в Италия. И всичко това благодарение на едно скромно бобово растение.

Всяка година, от края на май до началото на юли, високопланинското плато около разположеното на хълм селце Кастелучо ди Норча "избухва" в пъстра палитра от червено, лилаво, синьо и жълто. Причината за това уникално цветно зрелище обаче не е някое декоративно цвете, а обикновената леща.

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Бобовата култура се отглеждана в тези равнини от поколения и превръщат района в ослепителен многоцветен килим. Всяка година хиляди посетители идват тук, за да видят със собствените си очи прочутия цъфтеж на лещата, известен като fioritura.

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Надеждата след земетресението

През 2016 г. силно земетресение опустошава Кастелучо ди Норча. Днес в селцето целогодишно живеят едва девет души. Около централния площад са останали само няколко бара, туристически къщи и магазини за местни продукти, докато много ресторанти и други търговски обекти са преместени във временни постройки в подножието на селото. Много от бившите жители днес пътуват всеки ден от близкия град Норча.

Докато Кастелучо ди Норча бавно се възстановява, ежегодният многоцветен цъфтеж се е превърнал в символ на неговата устойчивост, надежда и възраждане.

От древно езеро до море от цветове

Когато човек пристигне на трите равнини край селцето – Пиан Гранде, Пиан Пиколо и Пиан Пердуто, трудно може да повярва, че някога този обширен пейзаж е бил покрит с вода. В продължение на хилядолетия земетресения, ледници, дъждове и ерозия са оформили плодородни почви и уникален микроклимат, които създават идеални условия за този впечатляващ цъфтеж.

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Рядкото съжителство между традиционното земеделие и дивата природа позволява на десетки видове диви цветя да превърнат платото в истинска пъстра мозайка от багри.

Скромната, но могъща леща

Разхождайки се из цветните поля хората често питат: „Кое точно е лещата?“ Самото цветче на лещата е от бяло до бледолилаво, а растението рядко достига височина повече от 20–30 сантиметра. Пъстрите цветове на прочутата fioritura всъщност се дължат най-вече на дивите цветя, които естествено растат сред посевите. Най-напред равнината се покрива със златистите цветове на дивата горчица и рапицата, след което се появяват яркочервените макове, а при благоприятни метеорологични условия разцъфват и сините метличини, заедно с виолетово-розовите цветове на роведжа – див полски грах.

Лещата от Кастелучо ди Норча се прибира между юли и август. Макар и дребна, тя е високо ценена заради нежния си кремообразен вкус и здравата си обвивка, която запазва формата си при готвене. Богата е на белтъчини, желязо и фибри, а през 1999 г. получава европейския знак IGP (Защитено географско указание). Традиционно се приготвя в семпли супи или се сервира като гарнитура към местните колбаси.

Перфектният кадър

Благодарение на социалните медии, цъфтежът на лещата сега е един от най-фотографираните пейзажи в Италия. Всяко лято фотографи, туристи, мотоциклетисти и посетители пристигат в Пиан Гранде в търсене на перфектния кадър.

Цената на красотата

Всяко лято жителите на Кастелучо посрещат посетители, нетърпеливи да се докоснат до полетата, селото и земеделските традиции, които са определяли това място от поколения. Но за местните жители цъфтежът е само един мимолетен момент от годината. Туризмът помага на Кастелучо ди Норча да остане жив, но защитата на крехката му екосистема от свръхтуризъм е също толкова важна.

През най-натоварените уикенди на сезона на цъфтеж, само мотоциклети и автобуси могат да стигнат до селото. Личните автомобили могат да преминават, но не е позволено да паркират. За посетителите има специално маркирани пътеки в равнините, като това не е просто добър етикет, а земеделска необходимост.

Дъга от цветове

Всеки фермер притежава разпръснати ниви и ги засява по по-различно време. В резултат на това цветовете варират по разположение и интензитет всяка година - от нежни пръски до ярки цветни ивици.

"Въпреки изменението на климата, цъфтежът отново се появи тази година. Устойчив, точно като хората от Умбрия", споделя един от посетителите в свое видео.

Редактор: Цветина Петрова