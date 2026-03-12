Долината на смъртта в Калифорния - най-горещото и най-сухото място на Земята, в момента е покрита с диви цветя. Този рядък феномен, който се случва веднъж на 10 години, е най-обилният цъфтеж в историята, посочват учени.

Службата за националните паркове на САЩ припомня, че предишни "суперцъфтежи" в Долината на смъртта е имало през 1998, 2005 и 2016 година, но не са били толкова мащабни. Големи райони от пустинята са буквално преобразени в пъстър килим от златисти и виолетови цветове, посочват учените.

Причината за изобилието от растения е необичайно влажната есен. Рекордни валежи бяха отчетени в Долината на смъртта през есента на 2025 г., което е дало необходимата влага на семената, скрити дълбоко в земята, и е предизвикало покълването им. След това последвалата значително по-мека зима е спомогнала за развитието на корените им.

Ярко жълтото „пустинно злато“, както е наричан килимът от цветя в пустинята, се очаква да се задържи поне до края на март, а я някои по-високи места - дори до юни.

