Не мога да изброя всичко, което министерствата направиха през последните седмици, но има три неща, които мисля, че всеки ще запомни, защото не са били правени досега. Първо - сложихме край на тъмните стаички и на тъмните методи за контрол на вота. Второ - направихме крачка към истинска достъпност. И трето, може би най-видимото - показахме, че държавата е по-организирана от търговците на гласове. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров по време на последния брифинг на Координационния съвет за подготовка на предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Той призова за висока избирателна активност, тъй като "от българските граждани зависи да обезсмислят усилията на купувачите на гласове". "Високата избирателна активност е по-силна от всички криминални схеми", категоричен е Гюров.

Министър-председателят подчерта, че в неделя за първи път ще се гласува с паравани. "Това не е само техническа подробност, а граница между свободния избор и контролирания вот. Параваните запазват тайната на вота, но слагат край на снимките, на ваденето на бюлетини от джоба и на използването на всякакви саморъчни средства за отбелязване на правилното квадратче на бюлетината", подчерта той.

Премиерът припомни, че кабинетът е разработил приложение за хора със зрителни увреждания. Така те ще могат да чуят листата в своята секция и да направят информиран и пълноценен избор, категоричен е Гюров. В крайна сметка демокрацията работи тогава, когато работи за всички, подчерта той.

След това отчете и добрата работа по отношение на купуването на гласове. "Резултатите са не само повече разследвания, но и по-високо доверие. Резултатът е и конфискувани 1 милион евро, а акциите на полицията продължават до изборите. Няма тайник, няма чекмедже, няма пояс или кандидатска листа, които да скрият тези, които искат да опорочат вота на българските граждани и нашето бъдеще. Тази сутрин главният секретар на МВР ми докладва, че има оперативна информация за огромна сума фалшиво евро, което ще бъде използвано за купуване на гласове. Тоест целта е не само изкривяване на вота на българските граждани, но и да ги измамят", предупреди министър-председателят.

"Мисията, с която правителството пое управлението, е да върне доверието, да покаже, че гласът на всеки има значение и че държавата стои до гражданите, а не над тях. В крайна сметка демокрацията работи само тогава, когато хората вярват в нея. Приближаваме се към момента, в който ще предадем щафетата на Централната избирателна комисия. Ще я предадем на съвестта на всички членове на секционни комисии и на вниманието на гражданите и организациите, които ще следят вота на 19 април", допълни премиерът.

Към 9 часа в сряда сутринта сигналите за нарушения, постъпили в Министерството на вътрешните работи, са 1743, а задържаните лица са 288. Изборите ще ни струват около 66 милиона евро.

Съветникът на министър-председателя по въпросите за изборите Ваня Нушева от своя страна изтъкна, че „всички, ангажирани с организирането на вота на 19 април, са положили огромни усилия, за да имаме добре организирани и честни избори, в които българските граждани могат да гласуват свободно, по съвест и в съответствие със своите политически убеждения”.

Тя припомни, че избирателните списъци са основата на изборния процес. „Няма как да не отбележим работата на всички служители в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, по-конкретно на ГРАО, които изготвиха списъците и ги предоставиха на областните администрации, общините и районните избирателни комисии, така че да бъде задействан целият процес”, заяви Нушева.

Министерският съвет и областните управители през последните почти два месеца са създали механизъм за координация на действията на всички институции от изпълнителната власт, както и за взаимодействие с останалите институции – на първо място Централната избирателна комисия, регионалните структури и общините, където реално се осъществява изборният процес. „Всички изборни книжа и материали, които са ангажимент на Министерския съвет и областните управители, са подготвени – разпечатани, разпределени и налични в достатъчни количества”, увери тя.

Машините за гласуване са изпратени към всички секции, в които е определено да се гласува с тях. "Това беше направено значително по-рано от предвиденото - още на 8 април машините бяха изпратени по специални куриерски маршрути", обясни Нушева.

Заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев отчете, че за изминалия месец не е останала нито една областна дирекция на МВР, която да не е била посетена от ръководството на министерството - лично от служебния министър Емил Дечев, и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев и част от политическото ръководство. "Последната среща беше вчера в ОДМВР – София област, като до края на седмицата ще бъдат посетени всички големи и значими градове в областта", изтъкна той. Анчев подчерта, че това не се прави самоцелно, а с ясната цел да се внуши увереност у служителите на МВР, че няма приоритизиране на работата срещу която и да е политическа партия, както и да не се неглижират сигнали, подадени срещу различни политически субекти. Целта е да се внуши, че всички са равни пред закона, добави зам.-минитърът.

