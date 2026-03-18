Служебният кабинет вече е задействал част от мерките, а месец преди вота вече има и десетки сигнали за изборни нарушения както и специализирани акции. На тези избори ще гласуваме не в тъмни стаички, а зад паравани, които да ограничат възможностите за манипулации и контрол на вота, но и да гарантират тайната му. За първи път на тези избори ще има проверка на хеш кода на всички машини, а не само на част от тях.

От години гласуването с хартиена бюлетина става в така наречените тъмни стаи. Според изборните експерти обаче тези помещения не гарантират защитата на вота, а напротив - помагат за контролирането му, защото често се изискват снимки от избирателите.

Ясни са номерата на партиите и коалициите в бюлетината

„Ние, като правителство, няма да участваме в предизборната кампания. Нямаме кандидати, нямаме листи, но имаме една голяма отговорност. Държавата въвежда единни стандарти за изборния процес. Слагаме край на тъмните стаички и въвеждаме ясни стандарти за паравани, така че да запазим тайната на вота и в същото време да попречим на това да се внасят, снимат и контролират бюлетини”, обяви служебният министър-председател Андрей Гюров.

Нови мерки срещу манипулацията на вота се планират и спрямо машините, на които ще гласуваме. „Моето убеждение е, че машините гарантират честни изборни резултати, а видеонаблюдението вече се доказа като незаменим инструмент за установяване на нередности. Затова приканвам всички български граждани, където е възможно, да гласуват с машини”, апелира служебният министър на електронно управление Георги Шарков.

Какво означават за политиците номерата в изборната бюлетина

Цел преди тези избори е да бъде направена проверка на кода на всички машини, а не само на 30% от тях, както ставаше до момента. За това са нужни допълнително 60 души от всички от други министерства. „До всеки експерт от „Сиела Норма”, който ще извърши инсталацията, ще има държавен служител, който след завършването ѝ преди опаковане на машините, ще провери със специална флашка хеш-екстракатор дали кодът е точно този, който сме генерирали”, посочи Шарков.

Засилен контрол се извършва и от Социалното министерство за всички програми, чрез които може да се упражнява натиск върху избирателите, включително и дървата за огрев. Десетки са и сигналите още от сега за нарушение на изборните права, отчетоха от МВР. „Към 17 март са получени 39 сигнала за изборни нарушения и престъпления. Има задържани лица и 12-13 досъдебни производства”, обобщи зам.-директорът на ГД „Национална полиция” Цветан Йоцов.

Гюров подчерта, че МВР провежда специални операции срещу купуването и продаването на гласове. „Демокрацията не е стока за продан, но истината е, че нито едно правителство не може да гарантира честни избори само. Затова моят призив към всички български граждани е излезте и гласувайте. Когато избирателната активност е висока, контролираният и купеният вот губят своята сила”, посочи премиерът.