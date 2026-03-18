Централната избирателна комисия проведе жребия за номерата в бюлетината за гласуване на парламентарните избори на 19 април. Тегленето се извърши публично и на него присъстваха представители на регистрираните в ЦИК партии и коалиции.

Във вота ще участват 14 партии и 10 коалиции.

От ЦИК предоставиха възможност да бъдат прегледани имената на партиите, поставени в пликове, след което се повтори същата процедура с числата – отново поставени в пликове. От Комисията подчертаха, че предварително няма никаква подготовка и изборът на числата е напълно случаен.

Ето и номерата за гласуване:

1. ПП „Има такъв народ“

2. ПП „Пряка демокрация“

3. КП „Синя България”

4. ПП „Морал, единство, чест“

5. КП „БСП – Обединена левица“

6. ПП „Народна партия истината и само истината“

7. КП „Продължаваме Промяната – Демократична България“

8. ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

9. КП „Моя България“

10. ПП „Движение на непартийните кандидати“

11. КП „Алианс за права и свободи”

12. КП „Антикорупционен блок“

13. ПП „Национално движение непокорна България“

14. ПП „Величие“

15. КП ГЕРБ-СДС

16. КП „Трети март”

17. ПП „Движение за права и свободи“

18. ПП „Нация“

19. ПП „България може“

20. КП „Сияние”

21. КП „Прогресивна България“

22. ПП „Съпротива“

23. ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“

24. ПП „Глас народен“

От ЦИК пожелаха успех на участниците във вота и настояха да бъде водена почтена и отговорна изборна кампания.

Припомняме, че заявленията за гласуване извън страната се подават до 24 март - по образец или по електронен път, а до 4 април се подават заявленията за гласуване по настоящ адрес. Това отново може да се случи писмено по образец или по електронен път.

Редактор: Дарина Методиева