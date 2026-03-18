След като ЦИК изтегли номерата, с които ще се явят на изборите на 19 април , лидерите на партиите и коалициите и техни представители излязоха с коментари пред медиите.

► „Има такъв народ” - Бюлетина №1

Станислав Балабанов от ИТН коментира, че няма символика в номерата, а е въпрос на късмет. "Ще Има такъв народ в 52 парламент, който ще се погрижи да върнем нормалността. „Има такъв народ” ще е там, където трябва - заради българските граждани", каза той.

Жребият на ЦИК определи ИТН да се яви на изборите с номер 1.

► „Продължаваме Промяната – Демократична България“ - Бюлетина №7

"На протеста младите показахме, че сме граждански активни и че искаме по-добра България. Това, което се случи там, е само половината работа. Излезте и гласувайте", призова Анна Бодакова от "Да, България".

"Числото, с което ще преборим корупцията, е номер 7. Заедно успяхме да оттеглим бюджета, заедно успяхме да свалим правителството на Желязков, заедно можем да прекратим корупцията". Това каза кандидатът за депутат от „Продължаваме Промяната-Демократична България“ Малена Малчева, която е на пето място в листата в Бургас.

► „Величие“ - Бюлетина №14

„Числото не е най-важното. По-важното е доверието, което трябва да заслужим пред хората. Смятам, че с нашите дела сме го показали и ще разкрием много други неща по време на предизборната кампания”, заяви Стилиана Бобчева от ПГ на „Величие“.

„Сега се шегуваха в социалните мрежи, че на предишните избори сме били с номер 4 и сме имали 4%. Сега да очакваме при номер 14 да имаме 14%", посочи тя.

► ГЕРБ-СДС - Бюлетина №15

"Ние никога не сме разчитали на номера в бюлетината и на номера в предизборната кампания. Ще разчитаме на хората, които олицетворяват нашите идеи. Надяваме се да има толерантна кампания". Това заяви Тома Биков от ГЕРБ-СДС, след като жребият на ЦИК определи, че коалицията ще се яви на предстоящите избори с номер 15. Депутатът изрази надежда за по-добро развитие на страната.

► „Движение за права и свободи“ - Бюлетина №17

"Номерът на ДПС е чудесен. Ще правим изцяло позитивна кампания". Такава нагласа изрази зам.-председателят на партията Станислав Анастасов. Формацията ще се яви под номер 17 в изборната бюлетина.

"Но да е ясно - няма да позволим на партията на „Петроханците“ и „КОЙ“ да правят „ала-бала“ и да си правят избори с тяхно МВР, което да мачка хората! Хората не ги е страх от вътрешния министър на КОЙ, не ги е страх от главния секретар на КОЙ, нито от директорите на ОД на МВР-та, посочени от съветническия му кръг. Виждаме много добре, че те се движат по “онзи запис”, но имаме информация за всички техни действия. Ще ги изобличим и ще използваме всички законови средства, така че изборите да бъдат честни и да не бъдат откраднати от партията на "Петрохан", ПП-ДБ и „КОЙ“. Няма да го позволим!", категоричен беше Анастасов.

► „Сияние“ - Бюлетина №20

„Вярвам във волята на българските граждани и във волята за промяна. Вярваме на хората, които искат тя да се случи”. Това заяви лидерът на политическото движение „Сияние“ Николай Попов. „Надявам се да подкрепят „Сияние“ с номер 20“, призна той.

► „Прогресивна България“ - Бюлетина №21

"Номерът в бюлетината е без значение. Сила и стойност има честният вот по съвест, без влияние и контрол". Това заяви Гълъб Донев от коалиция „Прогресивна България", за която днешният жребий в ЦИК определи номер 21 в бюлетината за предстоящия вот.

"Хубавото на числата е, че не могат да им направят двойник", каза още Донев във връзка с появилите се в социалните мрежи снимки на офиси на „Прогресивна България“ с изписан номер, още преди да бъде проведен жребият в ЦИК. Донев не отговори на въпроси на медии къде е Румен Радев и защо не се появява в публичното пространство.

Редактор: Дарина Методиева