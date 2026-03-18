Министерският съвет провежда редовното си заседание. В началото му служебният премиер произнесе встъпителна реч с акцент стартът на предизборната кампания. "Миналата година стотици хиляди български граждани излязоха по площадите и отказаха да приемат, че властта може да бъде средство за употреба на малцина за сметка на всички останали. Освен това не приеха, че закони може да се гласуват за 26 секунди и без обсъждане. Справедливостта не може да е функция на връзки и зависимости", каза Андрей Гюров.

По думите на министър-председателя служебното правителство няма да участва по никакъв начин в предизборната кампания. Но е предприело мерки за опазването честността на вота. "Имаме голяма отговорност - българите да упражнят правото си на глас спокойно, прозрачно и по честен начин. Работим за това. МВР провежда спецакции срещу купения вот. Слагаме край на тъмните стаички, въвеждаме ясни стандарти за паравани. Така ще запазим тайната на вота и ще попречим на контрола на бюлетини. Попречихме и на това социалните помощи да се ползват като средство за натиск", заяви Гюров. И призова към масово гласуване, "защото най-голямата победа на изборите е участието".

Андрей Гюров обясни как е изчислена помощта от 20 евро за горива

Очаква се служебната власт да даде повече яснота кога ще бъде преведена обещаната помощ от 20 евро заради скъпите горива по сметките на гражданите. Преди дни служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов обясни, че право на нея имат всички физически лица със средномесечен доход до двукратния размер на линията на бедност, което означава 780 евро, стига да имат личен автомобил или такъв на лизинг.

Сред точките, заложени в дневния ред на МС, е изборът на председатели на Съвета за икономически анализи, на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие, на Съвета за развитие на гражданското общество и на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет.