„Изключително благодарни сме за огромната подкрепа, която получихме от българските граждани. Това доверие, което ни гласуваха близо 1 милион и 500 хиляди души, е огромно и ни задължава да подходим максимално отговорно оттук нататък. Убеден съм, че хората тепърва ще виждат, че ще постъпим именно така". Това заяви в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS депутатът от ''Прогресивна България'' Стоян Тричков, коментирайки въпроса смята ли, че първите стъпки в реализирането на поставените от политическата му формация цели удовлетворяват избирателите ѝ?

Той подчерта, че трява "да си дадем ясна сметка в какво състояние се намира държавата в момента". "Наследството, завещано ни от Борисов, Пеевски и техните партньори, не е особено завидно и това налага да свършим изключително много работа. Това обаче не трябва да звучи като оправдание. Още от първия ден започнахме работа с конкретни действия и законопроекти, които адресират най-важните проблеми в държавата - цените и съдебната система. Това са нашите приоритети“, изтъкна той.

По думите му цените са действително много голям проблем в момента и всеки го усеща по джоба си, когато пазарува основни стоки. "Това, което правим, е да осигурим прозрачност на ценообразуването. Именно в тази посока са законодателните ни действия. Инфлацията, която наблюдаваме, е сериозна и е по-висока от официално обявяваната - това вече се признава и от икономисти. Тя има множество фактори, включително външни, но има и такива, върху които можем да влияем", изтъкна Тричков.

Депутатът от "Прогресивна България" даде и примери за влияещите фактори върху цените. "Сред тях е и прибързаното въвеждане на еврото, както и липсата на достатъчна подготовка за ценови шок. Опитът показва, че всяка държава, въвела еврото, се сблъсква с такъв шок. Проблемът е, че България не беше подготвена - нито по отношение на реални данни, нито по отношение на покупателната способност“, категоричен е той.

И допълни: "Румен Радев многократно предупреждаваше за това и настояваше за референдум и мерки, които да подготвят страната. Ръстът на цените започна още след обявяването на конвергентния доклад. Държавата не реагира достатъчно навреме и сега виждаме високи цени, които трудно се овладяват, но работим в тази посока“, подчерта Тричков.

На въпрос еврото затворена тема ли е за „Прогресивна България“ той отговори: „Ние вече сме в еврозоната. В този смисъл е твърде късно за референдуми. Сега основната задача е да овладеем инфлацията“.

"Не се притесняваме от протести. Готови сме да чуем всяко конструктивно мнение", категоричен е той.

Тричков обясни, че не се предлага таван на цените. "Предлагаме прозрачност. Виждаме наценки от 70, 80, 100 и повече процента при основни стоки. Например при млякото - изкупната цена е под 30-40 цента за литър, а в магазина надхвърля 2 евро. Това е сериозна разлика. Целта ни е ценообразуването да стане прозрачен процес и да се ограничат нелоялните търговски практики“, посочи той.

