Мъж подкара лодка по улиците на град Севлиево. Това става ясно от видео, публикувано във "Фейсбук".

Бедствено положение в община Велико Търново и област Габрово заради обилния дъжд (ВИДЕО)

Припомняме, че евакуират жители от крайречни улици в Севлиево заради наводнениена жилищни райони в северната част на града. Най-тежко е положението по улица „Крайбрежна“ и съседните улици, където водата на места достига до 1,20 метра.

Заради опасността за хората Община Севлиево, съвместно с екипи на МВР и пожарната, започна евакуация на живеещите в засегнатите райони.

Редактор: Никола Тунев