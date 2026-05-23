Сръбският президент Александър Вучич днес демонстрира най-тежката форма на авторитарния си режим като спря всички влакове, водещи към Белград и затвори някои от основните пътища в Сърбия. Спирането на влаковете започна още тази сутрин и има за цел максимално да затрудни студентския протест, който трябва да започне на централния площад в сръбската столица "Славия“ в 19.00 часа българско време.

Това ще бъде една от първите прояви след няколко месеца затишие на демонстрациите срещу режима на Вучич, които избухнаха след падането на козирката на жп гарата в Нови Сад на 1 ноември 2024 г. Трагедията отне живота на 16 души.

Спирането на влаковете и до момента не е получило обяснение от националната железопътна компания „Сърбия воз“. На официалния сайт е качено кратко съобщение, че от 4.15 часа тази сутрин има спиране на влаковете в цялата железопътна мрежа на страната.

В същото време Вучич организира в съседна РС Македония и по-точно в град Куманово митинг в собствена подкрепа. На него със сръбски лозунги, плакати, музика и знамена, няколкостотин души преминаха през центъра на града и скандираха в полза на Вучич. Официален организатор на този странен митинг-събор е сдружението „Мир, съгласие и стабилност“.

Според местните медии истинският организатор на това просръбско сборище в Куманово е вторият човек в правителството на РС Македония вицепремиерът Иван Стоилкович. Лидерът на македонската опозиция Венко Филипче преди два дни обяви, че Стоилкович е доказан сръбски агент и ежедневно предава информация на режима в Белград за случващото се в Скопие.

Стоилкович открито се обявява в подкрепа на сръбския хегемонизъм, който днес е известен под името „Сръбски свят“. Той не крие връзките си както с режима на Вучич, така и с режима на Путин в Кремъл.

