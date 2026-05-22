Белгия бе окончателно осъдена днес за престъпления срещу човечеството заради действия, извършени от белгийските власти като колонизатори в Африка, съобщиха местни медии.

Решението на Върховния съд на Белгия потвърждава присъдата на апелативната инстанция от 2024 г., като се предвижда изплащане на обезщетения на пет жертви, информира кореспондентът на БТА Николай Желязков. Така ще бъде понесена отговорност за пострадалите от политиката на расова сегрегация и за отвличането на деца метиси (с чернокожа майка и бял баща). Медиите уточняват, че това е първата присъда срещу европейска държава с решение в полза на жертви на колонизация.

В продължение на десетилетия земите на днешната Демократична република Конго са владение на Белгия, а през 1960 г. африканската страна обяви независимост и през 2019 г. Белгия поднесе първото си официално извинение за отвличането на хиляди деца от техните майки и предаването им в белгийски сиропиталища.

Делото се водеше по жалби на пет жени, насилствено отделени от майките си в Белгийско Конго преди да навършат 7-годишна възраст. Съдът установи, че отвличането им е било част от умишлен и траен план на белгийската държава. През 2021 г. имаше опит делото да бъде прекратено по давност.

