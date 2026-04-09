Превръща ли се Белгия в алтернативна отправна точка за трафикантите на хора? От началото на 2026-а са регистрирани 17 отплавания на лодки, докато в предходните години те са били средно до 2 на година. Причината за това се очертават засилените мерки във Франция, където традиционно минава основният поток.

Белгия все по-често се използва като нов маршрут от мигранти, които се опитват да достигнат до Обединеното кралство през Ламанша. Причината е засиленият контрол по северното крайбрежие на Франция, който принуждава каналджийските мрежи да търсят алтернативни пътища.

„От началото на годината наблюдаваме много повече малки лодки по белгийското крайбрежие. В предишни години нямаше нито една, или най-много една-две. Сега вече сме регистрирали 17 лодки, отплавали от белгийския бряг“, казва говорителят на белгийската полиция Ан Бергер.

Макар броят им все още да е значително по-малък от този във Франция, тенденцията е ясна. По думите на Бергер повечето лодки продължават да тръгват от френското крайбрежие, където годишно се регистрират над 600 плавателни съда. След засилените проверки на френската полиция обаче трафикантите постепенно пренасочват дейността си към Белгия.

Според Европейска агенция за гранична и брегова охрана все по-често се използват т.нар. „такси лодки“. Те отплават от по-отдалечени и тихи плажове, събират мигранти от различни точки по крайбрежието и след това се насочват към Великобритания. Цената за подобно пътуване достига около 2000 евро, без гаранция, че човек изобщо ще успее да се качи на лодката.

Ан Бергер предупреждава, че преминаването през Ламанша е изключително опасно. „Преди няколко седмици спасихме 19 души от потъваща лодка. Никой от тях не носеше спасителна жилетка. Подобно пътуване може да завърши фатално, а струва и много пари. Просто не си заслужава“, казва тя.

По думите ѝ рисковете не се изчерпват само с опасното преминаване по море. Престъпните мрежи рядко отвеждат мигрантите директно до Великобритания. Пътуването обикновено се извършва на няколко етапа, като на всеки от тях се искат допълнителни суми.

„Хората често са заплашвани, малтретирани, а има и случаи на сексуално насилие. Тези действия се заснемат, за да бъде оказван натиск върху семействата да плащат още пари. Това е опасен престъпен свят и хората трябва да стоят далеч от него“, предупреждава Бергер.

Въпреки нарастващото значение на белгийския маршрут, основният поток към Великобритания продължава да преминава през Франция. Само през миналата година повече от 41 000 души са били засечени да прекосяват Ламанша с малки лодки.

Редактор: Цветина Петкова