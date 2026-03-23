Следим ежедневно какво се случва по българските граници. Няма промяна на положителната тенденция, а именно намаляване броя на нелегалните мигранти от българо-турската граница. Поддържаме връзки с колегите от Турция, като тя също охранява границата си. Това каза служебният министър на МВР Емил Дечев пред журналисти.

Продължава тенденцията за намаляване на опитите за нелегално преминаване, потвърди и директорът на „Гранична полиция” Антон Златанов. Работата ни се свежда не само до недопускане на хората, които искат да преминат, но и срещу каналджиите. „Наблюдаваме внимателно обстановката в Близкия изток”, допълни още той.

Нетаняху обеща да "атакува поединично" всеки един ирански лидер

Златанов каза, че от две години текат процеси между България и Турция за разширяването на три контролни пункта „Капитан Андреево”, „Лесово” и „Малко Търново”. Това е ангажимент на Агенция „Митници”, допълни още той. Нов пункт на този етап няма да има, каза още Златанов.

По отношение на предстоящия вот Дечев каза, че ежедневно се получават нови сигнали за нарушаването на избирателните права. Служебният министър посочи следните данни:

• В понеделник има 52 образувани досъдебни производства. За същия период от време, който е оставал до изборите през октомври 2024 година, са били 7.

• Към днешна дата има 30 задържани, а за същия период от време преди вота през октомври 2026 г., са били само 6 лица.

• Съставени са 272 предупредителни протокола, а за посочения период от 2024 г. са били 38.

Дечев каза, че разликата в данните се дължи на работата на настоящото ръководство на МВР. Служебният министър подчерта, че досъдебните производства са бързи.

„Почти навсякъде има опити за купуване на гласове, няма район, в който да няма такива процеси”, каза още Дечев. По думите му купувачите на гласове са познати на полицията хора.

Подадени са 44 000 заявления за гласуване в чужбина, с близо 10 000 повече от предходния вот

Петьо Петров - Еврото

На въпроса дали Петьо Петров – Еврото е задържан в Белград Дечев отговори: „На този етап не можем нито категорично да потвърдим, нито категорично да отречем. Направили сме запитване до колегите в Белград”.

Редактор: Цветина Петрова