Израелският премиер Бенямин Нетаняху обеща, че Израел ще "атакува поединично" лидерите на Ислямската република и най-вече военнослужещите от елитния Корпус на гвардейците на ислямската революция, предаде "Франс прес".

"Ще преследваме режима, както и гвардейците на ислямската революция, тази банда престъпници", заяви Нетаняху при посещение на място, ударено от иранска ракета в град Арад.

"И ще атакуваме поединично лидерите на режима, неговите съоръжения и икономически активи", подчерта израелският премиер пред журналисти, застанал сред развалините на мястото, ударено пряко от ирански ракетен удар.

Междувременно израелските служби за спешна помощ заявиха, че иранската атака с касетъчни боеприпаси срещу Тел Авив е ранила 15 души.

Петдесет и три годишен мъж е с тежки наранявания, посочи спасителната служба "Маген Давид Адом", израелският еквивалент на Червения кръст.

Полицията съобщи, че боеприпасите са поразили няколко обекта в централните части на Тел Авив.

Използваните касетъчни боеприпаси в атаката имат радиус на поразяване от 10 километра, уточняват Израелските сили за отбрана.

