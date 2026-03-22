Ключовата инфраструктура и енергийните съоръжения в Близкия изток могат да бъдат „необратимо унищожени“, ако бъдат атакувани ирански електроцентрали, написа председателят на иранския парламент Мохамад Бакер Калибаф в публикация в платформата „Екс“.

Коментарите му идват, след като американският президент Доналд Тръмп по-рано предупреди, че САЩ „ще ударят и унищожат електроцентралите“ на Иран, ако Ормузкият проток не бъде „напълно отворен“ в рамките на 48 часа, посочва „Ройтерс“.

Тръмп заплаши Иран с удари по електроцентрали, ако не бъде вдигната блокадата на Ормузкия проток до 48 часа

Калибаф заяви, че инфраструктурата в региона на Близкия изток ще се превърне в „легитимна цел“, ако иранските съоръжения бъдат ударени и че ответните мерки на Ислямската република ще доведат до временно повишение на цената на петрола.

