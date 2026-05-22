Премиерът Румен Радев коментира темите около Петьо Петров – Еврото, съдебната реформа, войната в Украйна и политиките на Европейския съюз.

По повод казуса с Петьо Петров – Еврото и назначаването на Теодора Георгиева за български европрокурор, Радев заяви, че темата е „много сложна” и към момента не е направено достатъчно за нейното изясняване. „Не става дума само за Петьо Петров, а и за Мартин Божанов – Нотариуса”, посочи премиерът.

СГП обжалва присъдата на Петьо Еврото и отново го обяви за издирване, но по дело за изнудване

Той настоя за сериозен дебат по Закона за съдебната власт, особено относно процедурите за избор на членове на Висшия съдебен съвет. „Трябва да имаме един независим съвет, който да спомогне за разплитането на тези случаи. А това означава да имаме и нов независим главен прокурор”, подчерта Радев.

Той коментира и Борислав Сарафов. „Ако се оттегли от системата, аз лично ще го поздравя. Трябва да отчетем колко време той стоя на поста главен прокурор извън регламента”, каза Радев.

По думите му независимостта на съдебната система трябва да бъде защитена.

Министър-председателят заяви още, че ще бъде извършена детайлна проверка на полетите, свързвани с лидера на ДПС Делян Пеевски. „Трябва да е ясно всичко за дестинациите, самолетите и разходите покрай тези пътувания, както и как точно те се плащат”, посочи премиерът.

Пеевски сезира прокуратурата заради твърдения на ДБ за пътуванията му зад граница

По темата за войната в Украйна Радев подчерта, че България следва общата външна политика на Европейския съюз, но има право и на собствена позиция. Според премиера идеята за международен трибунал срещу руското ръководство би имала реален ефект само при определени условия. „Трибуналът има ефект, когато дадена държава е капитулирала и нейният лидер е пленен. Такива условия засега не съществуват и не мисля, че ще съществуват”, коментира Радев.

Днес се проведе първият парламентарен контрол за Румен Радев. Премиерът отговаря на депутатски въпроси от „Възраждане“, свързани с политиката на правителството по отношение на бежанците в България.