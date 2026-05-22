Министерството на транспорта ще проведе среща с представители на таксиметровия бранш.

Секторът подготвя пакет от 10 основни искания, които ще бъдат представени пред новия ресорен министър.

Таксиметровите шофьори настояват за паник бутон и камери в колите

Списъкът засяга ключови проблеми като нерегламентираните превози, достъпа на таксиметровите автомобили до БУС лентите в големите градове, въвеждането на справедлива система „бонус-малус“, контрола върху подвеждащо брандиране и актуализация на цените.

