Над 20 собственици на имоти в бургаския квартал „Ветрен“ са изправени пред сериозен проблем с достъпа до домовете си, след като временният път, който са използвали години наред, е бил внезапно заграден. Причината за блокадата е, че трасето преминава през частен имот, собственикът на който е решил да го огради във връзка с предстояща продажба. Така на практика единствената използвана до момента пътна връзка е прекъсната, а живеещите в района твърдят, че са блокирани без алтернативен достъп.

Потърпевши жители сигнализираха за случая в ефира на „Здравей, България“, като обясниха, че ситуацията не е изненадваща, а резултат от натрупани с години нерешени проблеми с инфраструктурата. По думите им върху общинския път, който по кадастрална карта трябва да обслужва района, постепенно са били изграждани гаражи и разширявани частни дворове, което е довело до фактическото му изчезване. „На практика общинският път съществува само на кадастралната карта“, обобщават живущите.

Жители на квартала разказват, че през годините компрометираният път е бил поддържан частично от самите тях, като в определен участък дори е бил асфалтиран със собствени средства. Според тях именно този обходен маршрут е позволявал достъп до десетки имоти, включително къщи на семейства с възрастни хора и деца. Сега обаче, след поставянето на метални заграждения, достъпът на тежка техника, линейки и дори леки автомобили е бил напълно блокиран, което поражда сериозни притеснения за безопасността и нормалния живот в района.

Жителите подчертават, че липсата на нормален път създава риск при евентуални спешни случаи, включително невъзможност за бърз достъп на линейка или пожарна.

Един от живеещите в района обяснява, че проблемът е възникнал след минимална промяна в кадастралните граници - от порядъка на няколко метра, която на практика е изместила официалното трасе. Според него реалният път, който се използва от години, обслужва над 100 души, включително около 20 деца. Той твърди, че единственото устойчиво решение е възстановяване на първоначалния общински път, тъй като алтернативен маршрут на практика не съществува или не е проходим.

От община Бургас са потвърдили, че са уведомени за случая и извършват проверка. В позиция на администрацията се посочва, че ще бъдат предприети необходимите действия за осигуряване на достъп до имотите, но към момента не е ясно кога и как ще бъде възстановено движението по кадастрално определения общински път, нито дали това ще изисква премахване на съществуващи огради или други частни съоръжения.