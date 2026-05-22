Причината за блокадата е, че трасето преминава през частен имот

Над 20 собственици на имоти в бургаския квартал „Ветрен“ са изправени пред сериозен проблем с достъпа до домовете си, след като временният път, който са използвали години наред, е бил внезапно заграден. Причината за блокадата е, че трасето преминава през частен имот, собственикът на който е решил да го огради във връзка с предстояща продажба. Така на практика единствената използвана до момента пътна връзка е прекъсната, а живеещите в района твърдят, че са блокирани без алтернативен достъп.

Потърпевши жители сигнализираха за случая в ефира на „Здравей, България“, като обясниха, че ситуацията не е изненадваща, а резултат от натрупани с години нерешени проблеми с инфраструктурата. По думите им върху общинския път, който по кадастрална карта трябва да обслужва района, постепенно са били изграждани гаражи и разширявани частни дворове, което е довело до фактическото му изчезване. „На практика общинският път съществува само на кадастралната карта“, обобщават живущите.

Проверяват строителни обекти в район „Студентски” в София

Жители на квартала разказват, че през годините компрометираният път е бил поддържан частично от самите тях, като в определен участък дори е бил асфалтиран със собствени средства. Според тях именно този обходен маршрут е позволявал достъп до десетки имоти, включително къщи на семейства с възрастни хора и деца. Сега обаче, след поставянето на метални заграждения, достъпът на тежка техника, линейки и дори леки автомобили е бил напълно блокиран, което поражда сериозни притеснения за безопасността и нормалния живот в района.

Жителите подчертават, че липсата на нормален път създава риск при евентуални спешни случаи, включително невъзможност за бърз достъп на линейка или пожарна.

Един от живеещите в района обяснява, че проблемът е възникнал след минимална промяна в кадастралните граници - от порядъка на няколко метра, която на практика е изместила официалното трасе. Според него реалният път, който се използва от години, обслужва над 100 души, включително около 20 деца. Той твърди, че единственото устойчиво решение е възстановяване на първоначалния общински път, тъй като алтернативен маршрут на практика не съществува или не е проходим.

От община Бургас са потвърдили, че са уведомени за случая и извършват проверка. В позиция на администрацията се посочва, че ще бъдат предприети необходимите действия за осигуряване на достъп до имотите, но към момента не е ясно кога и как ще бъде възстановено движението по кадастрално определения общински път, нито дали това ще изисква премахване на съществуващи огради или други частни съоръжения.

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking