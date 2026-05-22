Федерални прокурори повдигнаха обвинения срещу бившия кубински президент Раул Кастро за свалянето през 1996 г. на цивилни самолети, пилотирани от кубински емигранти. Това се случва на фона на засилването на натиска на администрацията на Тръмп върху социалистическото правителство на острова, пише "Асошийтед прес".

Според обвинителния акт Кастро е наредил свалянето на два малки самолета, управлявани от емигрантската група Brothers to the Rescue. По това време той е бил министър на отбраната на Куба. Обвиненията, тайно повдигнати от голямо жури през април, включват убийство и унищожаване на самолет. Обвинени са и петима кубински военни пилоти.

„В продължение на почти 30 години семействата на четирима убити американци чакаха справедливост“, заяви изпълняващият длъжността главен прокурор Тод Бланш. „Те бяха невъоръжени цивилни и изпълняваха хуманитарни мисии за спасяване и защита на хора, бягащи от потисничество през Флоридския проток", подчерта той.

На въпрос докъде биха стигнали американските власти, за да изправят Кастро пред съд в САЩ, Бланш заяви: „Издадена е заповед за ареста му. Така че очакваме той да се появи тук по собствена воля или по друг начин".

На въпроса какво може да се очаква по отношение на Куба Тръмп отговори: "Ще видим". И добави, че САЩ са готови да предоставят хуманитарна помощ на „проваляща се държава“.

Според наблюдатели обвиненията представляват реална заплаха, след като през януари американски сили заловиха бившия венецуелски президент Николас Мадуро, за да бъде изправен пред съд в Ню Йорк по обвинения, свързани с наркотици.

Макар че остава неясно дали Кастро някога ще стъпи в съдебна зала в САЩ, обвиненията в убийство и заговор носят потенциал за доживотен затвор или смъртно наказание след осъждане.

Кубинският президент Мигел Диас-Канел осъди обвинението, като го нарече политически трик, който се стреми единствено да „оправда безумието на военна агресия срещу Куба“. В съобщение в социалните медии той обвини САЩ в лъжа и манипулиране на събитията около свалянето на самолета, включително игнориране на многократните предупреждения на кубинските власти по това време, че ще се защитават от „опасни нарушения“ на въздушното им пространство „от страна на известни терористи“.

Тръмп заплашва с военни действия в Куба, откакто американските сили заловиха Мадуро, дългогодишния покровител на кубинското правителство. След свалянето на венецуелския лидер, Белият дом нареди блокада, която спря доставките на гориво за Куба. Това доведе до сериозни прекъсвания на електрозахранването, недостиг на храна и икономически колапс на острова. След залавянето на Мадуро, Тръмп засили разговорите за смяна на режима в Куба, след като по-рано тази година обеща да извърши „приятелско превземане“ на страната, ако нейното ръководство не отвори икономиката си за американски инвестиции и не изгони противниците на САЩ.

Държавният секретар Марко Рубио призова кубинския народ да поиска свободна пазарна икономика с ново ръководство, което според него ще очертае нов курс в отношенията със САЩ. „В САЩ сме готови да отворим нова глава в отношенията между нашите народи“, каза Рубио, който е син на кубински имигранти. „В момента единственото нещо, което стои на пътя към по-доброто бъдеще, са тези, които контролират страната ви", допълни той.

Кастро пое президентския пост от болния си по-голям брат Фидел Кастро през 2006 г., преди да предаде властта на доверения лоялист Диас-Канел през 2018 г. Въпреки че се пенсионира през 2021 г. като лидер на Кубинската комунистическа партия, се смята, че той упражнява власт зад кулисите. Това става ясно от издигането на внука му, Раул Гийермо Родригес Кастро, който тайно се срещна с Рубио преди това. Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф пътува до Хавана за срещи с кубински представители, включително внука на Кастро. Двама други висши служители на Държавния департамент се срещнаха с внука му през април.

U.S. Secretary of State Marco Rubio has held secret talks with Col. Raúl Guillermo Rodríguez Castro, the grandson and close aide of Raúl Castro, as the Trump administration ramps up pressure on Cuba to strike a deal, Axios first reported and the Miami Herald also report.… https://t.co/IlpUXvkzlX pic.twitter.com/K90bCGIISa — Drop Site (@DropSiteNews) February 18, 2026

През 1995 г. самолети, управлявани от членове на „Братя на спасението“, прелитат над Хавана и хвърлят листовки, призоваващи кубинците да въстанат срещу правителството на Кастро. След кубинските протести, Федералната авиационна администрация започва разследване и се среща с лидерите на групата, за да ги призове да приземят полетите. Това сочат разсекретени правителствени документи, получени от Националния архив за сигурност. Но тези призиви остават нечути. На 24 февруари 1996 г. ракети, изстреляни от руски изтребители МиГ-29, свалят два невъоръжени граждански самолета "Чесна" близо до Хавана, точно извън въздушното пространство на Куба. Всичките четирима мъже на борда загиват. Третият самолет, превозващ лидера на групата, не е ударен.

Гай Луис, който е бил федерален прокурор в Маями през 90-те години на миналия век, пръв разкрива доказателства, свързващи висши кубински военни служители с трафика на кокаин от колумбийския картел Меделин. След нападението над самолетите разследването се разширява и прокурорите повдигат обвинения срещу Раул Кастро за ръководене на мащабна конспирация за рекет от страна на кубинските въоръжени сили. В крайна сметка само началникът на кубинските военновъздушни сили и двама от пилотите на МиГ, замесени в свалянето на самолетите, са обвинени, но никога не бяха задържани. Четвърти човек е осъден за ръководене на шпионска група, базирана в Маями, наречена „Операция Скорпион“, която е събирала разузнавателна информация за полетите. По-късно той е разменен за агент на американското разузнаване, затворен в Куба, като част от кампанията на президента Барак Обама за контакт с Куба.

Свалянето на самолета накара САЩ да затегнат позицията си срещу Куба, въпреки че Студената война е приключила и подкрепата на Кастро за революциите в Латинска Америка е избледнял спомен. Но самият Кастро е пощаден, тъй като администрацията на Клинтън тогава изразява опасения относно нашумялото обвинение.

Президентът Доналд Тръмп се стреми към успех в Куба, особено след като войната с Иран е в застой. Но всяка стъпка към още действия от страна на въоръжени сили на САЩ би била свързана с високи политически и военни рискове, пише CNN .

Тръмп заплашва Куба от седмици, като заявява, че може да прави „всичко“, което си поиска, с обеднялата държава и може да има „честта да завземе Куба“. В сряда той заяви, че „освобождава“ страната. „Това е проваляща се нация. Виждате го. Разпада се. Нямат петрол, нямат пари“, каза той пред репортери. „Но ние сме там, за да помогнем – ние сме там, за да помогнем на семействата, на хората", допълни призидентът.

В момента няма признаци близо до Куба да има мащабното струпване на военни сили, нещо, което предшества военните действия на САЩ във Венецуела и Иран. Но CNN съобщава, че полетите на американското военно разузнаване край кубинските брегове се множат. Засилването на подобна активност пък идва преди атаките срещу Иран и Венецуела.

В същото време обаче се наблюдава спад в рейтинга на одобрение на Тръмп заради войната в Иран. Това означава, че той разполага с малък политически капитал, за да подкрепи ново военно начинание. Последните проучвания на CNN, New York Times и други медии показват, че мнозинството от американците се противопоставят на войната в Иран. Много от тях започнаха директно да свързват политиките на Тръмп със собствените си икономически интереси. Анкетите също така показват, че мнозинството от американците се противопоставят на политиката на Тръмп спрямо Куба.

Директна конфронтация на САЩ с Куба би представлявала още едно огромно предизвикателство за републиканците на междинните избори. Републиканската партия вече е обременена с ниските рейтинги на одобрение на Тръмп. Нов конфликт би се отразил на твърденията на демократите, че президентът не обръща внимание на проблемите на избирателите. Дори триумф във външната политика в Куба може да означава малко за избирателите, които се борят с финансовите трудности.

„Американският народ не иска нова война. Той иска да се съсредоточим върху изграждането на жилища в Аризона, а не върху бомбардирането на жилища в Хавана“, заяви сенаторът демократ Рубен Галего. "Те искат да направим живота им по-лек, а не да харчим данъците им за ненужни войни", допълни той.

Междувременно, всяко американско нападение на специалните сили би рискувало да доведе до далеч по-голям отпор и потенциални жертви за САЩ. Точно това е съществена разлика със светкавичния удар срещу Мадуро. Кубинската армия има недостиг на ресурси и разполага предимно с остаряло оборудване. Но все пак би могла да причини жертви на американските сили. А и мерките за сигурност около Кастро вероятно ще бъдат изключително засилени, за да се предотврати всяко зрелищно арестуване от специалните сили подобно на това на Мадуро. Кубинците се придържат към отбранителна доктрина, която изисква цялото население да реагира в случай на чуждо нашествие, казва Лий Шленкер, научен сътрудник в Института Куинси за отговорно държавно управление.

Междувременно затягащата се американска блокада върху вноса на кубински петрол създава нестабилна ситуация, причинявайки екстремни лишения, които рискуват обществен колапс в Куба. Това би могло да доведе до масова вълна от бежанци. Подобно действие може да се превърне в имиграционна криза за администрацията на Тръмп, която обеща сигурност по границите на САЩ.

И все пак склонността на администрацията към бързи и резки военни операции означава, че военните действия на САЩ никога не може да бъдат напълно изключени. Защо обаче администрацията изобщо би помислила да инициира нова криза в Куба? Президентът отчаяно се нуждае от победа на външнополитическия фронт, особено на фона на неспособността му да сложи край на войните в Иран, в Украйна и в Газа.

