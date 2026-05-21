Лидерът на ДПС Делян Пеевски сезира прокуратурата за извършване на проверка на твърдения на представители на „Демократична България” във връзка с негови пътувания зад граница. Това става ясно от позиция, изпратена до медиите.

„Поведението и обсесиите на тези провалени политици не представляват никакъв обществен или политически интерес, но в името на справедливостта подобни актове на (системно) оклеветяване и изричане на неистини и манипулации трябва да среща закона с цялата му строгост и отговорност. Защото това е компенсаторен модел на поведение на политици, претърпели катастрофален неуспех, който те обаче се опитват да пренесат като алиби за собственото си пребиваване в политиката, но с който създават токсична и нездравословна обществена атмосфера на изфабрикувани компрометиращи и неверни обвинения срещу всеки свой опонент”, се казва в позицията.

Павел Попов: Притеснително е, че на депутатите се отнема достъпът до документи

Редактор: Ивета Костадинова