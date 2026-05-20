Извънредни мерки и засилен контрол в района около хижа „Рудничар” край Перник. Причината е трагичният инцидент на Витоша, при който 35-годишен мъж загина след предполагаемо нападение от мечка и малкото ѝ.

За какво да внимаваме по време на разходка в планината и как да реагираме при среща с диво животно? Съвети даде в „Обедния информационен блок на NOVA NEWS” Димитър Иванов от зоопарка в Благоевград.

След като мечки убиха мъж на Витоша: Какво трябва да знаем за срещите с диви животни в планината

Той обясни, че кафяви мечки има почти във всички планини у нас. Съветва хората да се разхождат в по-големи групи, по официални маршрути и да не се навлиза в много гъстата гора. Ако все пак това се наложи, да вдигат шум, за да предупредят мечката, че са там.

„В три случая мечка може да ни нападне. Единият е – когато не ни е усетила, че сме близо. Това става в гъсти насаждения, когато няма видимост. Няколко такива случаи имахме в миналите години”, каза Иванов.

„Когато има малки, мечката е изключително опасна. Ако се види малко мече, изобщо не трябва да се тръгва към него”, предупреди Иванов.

Освен това, когато туристите оставят отпадъци, за мечките това си е храна. „Мечките биха отишли да си похапнат. Това изменя поведението им и да започнат целенасочено да търсят човека, защото около него има храна”, обясни експертът.

Експертите препоръчвали две поведения, ако все пак мечка тръгне към нас. „Единият е да се хвърли нещо, което носим със себе си, например раница. Мечката е любопитна и докато се занимава с нея, ние можем да се изтеглим оттам. Другият е да легнем на земята по корем, с гърдите към земята, така че жизненоважните органи да са защитени, и да покрием главата си, докато мечката евентуално отмине”, обясни Иванов. В САЩ обаче имало куриози с черните мечки. „В парка Йелоустоун също препоръчваха да се хвърля раницата, но впоследствие го забраниха този метод, защото мечките започнали да правят фалшиви атаки, за да събират раниците на туристите”, каза Иванов.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова