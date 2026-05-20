Скандал разтърси кинофестивала в Кан, след като ръководството на френската медийна група „Канал плюс“ заплаши да прекрати работата си с близо 600 представители на киноиндустрията. Причината - открито писмо срещу милиардера Венсан Болоре и влиянието му върху френските медии и култура.

Сред подписалите са режисьори, продуценти и актрисата Жулиет Бинош. Спорът засили дебата за политическото влияние в медиите и свободата на изразяване във Франция преди президентските избори догодина.

