Руският президент Владимир Путин пристигна на двудневно държавно посещение в Пекин тази вечер, по-малко от седмица след визитата на Доналд Тръмп, предаде агенция „Синхуа”.

По покана на китайския президент Си Цзинпин Путин е на посещение в Китай днес и утре. Това е 25-тото посещение на Путин в Китай, отбелязва китайската агенция.

Срещата между Путин и Си Цзинпин е насрочена за сутринта в сряда българско време. Двамата президенти ще обменят мнения относно двустранните отношения, сътрудничеството в различни области, както и международни и регионални въпроси от взаимен интерес, според китайското външно министерство.

Посещението става в деликатен момент на двустранните отношения заради глобални кризи като войната в Украйна и в Близкия изток. Москва е основен търговски партньор на Пекин.

Двустранната търговия достигна рекордни нива след нахлуването в Украйна, като Китай купува повече от една четвърт от руския износ. Големите покупки на руски суров петрол от Китай са донесли на Москва стотици милиарди долара приходи за войната в Украйна, а задълбочаването на отношенията между двете страни е повод за тревога в Запада.

„Днес отношенията между Русия и Китай са достигнали наистина безпрецедентно ниво. Тяхната специфична същност се изразява в атмосферата на взаимно разбирателство и доверие, в стремежа към взаимоизгодно и равноправно сътрудничество, във воденето на диалог, основан на взаимно уважение, и във взаимната подкрепа по въпроси, засягащи основните интереси на двете страни, включително защитата на суверенитета и държавното единство”, заяви Владимир Путин.

