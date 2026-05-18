Избягало кенгуру временно прекъсна движението по белгийска железопътна линия, след като било забелязано да подскача в близост до релсите, съобщи железопътната агенция „Инфрабел”.

Полицията е била извикана, за да залови торбестото животно, след като за „доста необичайната гледка” било сигнализирано по време на пиковия час в близост до Зингема, село в региона Фландрия, съобщи агенцията пред АФП.

„Полицията се опита да хване животното, но не успя, затова извика ветеринарен лекар. Ветеринарният лекар се оказа по-опитен”, заяви говорителят на „Инфрабел” Фредерик Сакре.

Железопътният трафик по отклонението е бил преустановен за общо около час, добави Сакре. Не е ясно откъде е дошло животното.

