Мирният процес между Русия и Украйна е в застой, но Москва очаква той да бъде възобновен, заявиха от Кремъл в понеделник. Изявлението беше в коментар на думите на Доналд Тръмп, че смъртоносните руски удари по Украйна биха могли да забавят усилията за постигане на мир.

В петък амеиканският президент каза, че атаката срещу жилищен блок в Киев, при която загинаха 24 души, включително три деца, е забавил усилията за постигане на мир в продължаващия вече четири години конфликт.

Най-малко трима души са загинали при масирана атака с дронове срещу Москва

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че трябва да се обърне внимание на продължаващите удари на Украйна по граждански цели в Русия. През уикенда Москва преживя най-голямата атака с дронове от повече от година насам, при която загинаха най-малко трима души в по-широкия район около столицата.

Междувременно Кремъл отхвърли предупреждението на Володимир Зеленски за заплахата за НАТО от Беларус. В петък украинският президент заяви, че Русия се стреми да въвлече още повече Беларус във войната си в Украйна и обмисля планове за нападение срещу Северна Украйна или държава членка на НАТО от беларуска територия.