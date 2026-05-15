36 държави и Европейският съюз подкрепиха създаването на специален трибунал за агресията срещу Украйна, който ще разследва и съди висши представители на руското ръководство, включително президента Владимир Путин.

България обаче не се присъедини към инициативата и остана сред четирите държави членки на ЕС, които не я подкрепиха - заедно с Унгария, Малта и Словакия.

От ГЕРБ и от „Демократична България“ определиха решението като отстъпление от европейската солидарност и международното право.

