На 9 май 2026 г. дипломанти от няколко държави се събраха в Кайзерщайнския дворец в чешката столица, за да отбележат финала на интензивно обучение от над 740 часа теория и практика — част от международните MBA и DBA програми на Академия „Щастлив Живот", носител на три световни рекорда.

На 9 май 2026 г. в Кайзерщайнския дворец на Малостранския площад в Прага — една от най-знаковите барокови сгради в чешката столица — се състоя официалната церемония по дипломиране на четвъртия поток MBA специалисти на Академия „Щастлив Живот" . Церемонията събра дипломанти и техни близки от различни държави, които пристигнаха специално за случая, за да отбележат завършването на пълноценен образователен цикъл, сравним по обем с магистърска програма.

Церемонията беше водена лично от проф. д-р Стояна Нацева, основател на Академия „Щастлив Живот" и автор на MBA и DBA програмите. До нея пред дипломантите застана д-р Жени Маркова, DBA, която води практическите занятия в обучението и е ключова фигура в работата с курсистите. Дипломите на завършилите бяха връчени от проф. д-р Сергей Тарасов, доктор по философия, основател и ректор на Откритата европейска академия по икономика и политика (OEAEP, Прага) и съосновател на HiSTES — Европейското сдружение на преподавателите във висшето образование със седалище в Хамбург. OEAEP е дългогодишен партньор на Академия „Щастлив Живот" в реализацията на международните дипломирания.

В тържествена обстановка, изпълнена с музика, поздравления и емоция, дипломите бяха връчени на новите MBA специалисти. Атмосферата на двореца, присъствието на дипломанти от различни страни и усещането за общност, изградена през месеците на обучение, превърнаха събитието в истински международен празник на знанието, постоянството и трансформацията.

Послание към новите бизнес лидери

„На всички вас, които днес стоите на прага на нов етап в живота си — носите със себе си не само диплома, а доказана способност да създавате, да водите и да променяте. Светът има нужда от лидери, които съчетават знание със смисъл, бизнес с почтеност и успех с принос. Вярвам във вас и във всичко, което тепърва ще изградите." - проф. д-р Стояна Нацева

Българско образование в категорията на световните рекорди

Мащабът на Академия „Щастлив Живот" е официално документиран и признат от World Book of Records (Лондон, Великобритания), верифициран от Iudex International Law, с два световни рекорда:

- Happy Life Academy® — най-голямата коучинг академия в Европа, с над 100 000 платени курсисти от над 50 държави, над 3 000 сертифицирани коучинг специалисти, 15 международно публикувани книги и над 100 000 документирани трансформации на завършили курсисти и клиенти.

- Проф. д-р Стояна Нацева — за достигнати и трансформирани животи на над 1 милион души в световен мащаб чрез нейните образователни, менторски и коучинг програми.

Към тези признания се добавя и официалният рекорд на Гинес (#15-780818) за най-дългото събитие за благодарност и манифестация — 25-часово непрекъснато живо излъчване, проведено в София през декември 2025 г. под ръководството на проф. Нацева.

Това е рядко съчетание за българска образователна марка — да присъства едновременно в трите най-разпознаваеми международни регистъра на постиженията: World Book of Records, Iudex International Law и Guinness World Records.

MBA и DBA програмите

Над 500 специалисти от няколко випуска са завършили MBA и DBA програмите на академията и са придобили нова професия, която им дава възможност да изградят независима практика и нов път в живота си. Завършилите днес развиват успешни кариери като коучинг специалисти, консултанти, терапевти, ментори и собственици на бизнеси на четири континента — в България, Европа, Северна Америка, Близкия Изток и Азия, където академията има присъствие чрез своите курсисти, ретрийти и международни събития.

Академия „Щастлив Живот" предлага авторските MBA и DBA програми за професионална квалификация на проф. д-р Стояна Нацева - изградени върху години практически опит и научна работа в областта на човешкото развитие, лидерството и приложната психология. Всяка програма съдържа над 740 часа теория и практика - обем, сравним с този на пълноценна магистърска програма. Обучението съчетава академична подготовка с реална работа върху казуси, симулации, индивидуална практика с хора и развитие на професионални умения, които позволяват на завършилите да започнат веднага да практикуват.

Форматът отличава академията от стандартните онлайн курсове и поставя акцент върху едно: знанието не остава теория, а се превръща в реален професионален инструмент.

Какво следва

С церемонията в Прага Академия „Щастлив Живот" затвърждава своята позиция на най-голямата коучинг академия в Европа и водеща българска образователна марка с реално международно признание. Записванията за новия поток MBA и DBA програми вече започнаха — следващите випуски и международни събития ще продължат да изграждат мащаба, който вече е документиран в три световни регистъра на постиженията.

Редактор: Станимира Шикова