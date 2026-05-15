По разследването на случая "Петрохан - Околчица" има нови факти. Ще ги обобщим и ще ги изложим. Очаквам подробен доклад. Това каза вътрешният министър Иван Демерджиев в кулоарите на парламента.

Той коментира и случая с бомбата, прикрепена към автомобил в село Говедарци. По думите на министъра този казус е свързан по-скоро с лични отношения и не става въпрос за класически тероризъм. Случаят е изяснен, мерки са взети, опасност няма. Тепърва ще се установяват допълнителните данни, посочи Демерджиев.

Министърът съобщи и за още една акция – близо до Перник, където от ГДБОП са задържали сериозно количество нелегални цигари.

Демерджиев коментира и операцията срещу имотните измами. Той посочи, че тези действия тепърва започват, а в страната има много лица, които извършват такива незаконни дейности. Деветима души за задържани, има повдигнати обвинения. Министърът обеща, че схемата ще бъде разплетена. Тя продължавала дълго време, а щетите били огромни – към момента има данни, че възлизат десетки милиони. По думите на Демерджиев става дума за чадър от страна на институциите по отношение на хората, участвали в измамите. Той посочи, че подаваните сигнали от гражданите са били игнорирани.

Демерджиев призова хората да подават сигнали.

Той беше категоричен, че линията на противодействие на корупцията ще бъде водеща в работата на кабинета.

Демерджиев каза още, че не планира да прави промени в регионалните дирекции преди да се е запознал с работата и резултатите на всяка една от тях. Ще бъдат поставени задачи и когато стане ясно как се изпълняват те, ще се прецени дали ще правят промени.

По отношение на използването на дъжравна охрана Демерджиев каза, че „условията за ползването и снемането на охрана ще бъдат еднакви за всички”. Той допълни, че скоро ще стане ясно колко е струвала охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов.