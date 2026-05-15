Епидемия от ебола е обявена в провинция Итури в източната част на Демократична република Конго. Регионът е разтърсван от въоръжени конфликти. Информацията съобщи в Адис Абеба Африканският център за контрол и превенция на заболяванията (Africa CDC), който е здравната агенция на Африканския съюз.

До момента лабораторно са потвърдени четири смъртни случая, свързани с вируса. Регистрирани са и 246 предполагаеми случая, от които 65 са с летален изход, посочиха от Africa CDC.

