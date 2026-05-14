Най-малко 100 души загинаха, а над 50 бяха ранени при мощни пясъчни бури, проливни дъждове и мълнии в Индия. Най-тежко засегнат е най-гъсто населеният район в страната.

Част от жертвите са загинали вследствие на паднали дървета, срутващи се постройки и удари от мълнии. Полицията и спасителните екипи разчистваха паднали дървета от пътища и железопътни линии с помощта на кранове и моторни резачки.

Значителни щети са нанесени и върху електроенергийната инфраструктура, особено в селските райони.

